Cornelia und Luca Croatto sind die Eltern der Villacher Profifußballerin Michela Croatto, die derzeit bei RB Leipzig spielt. Durch die jahrelange Begleitung ihrer Tochter am Weg zur Profispielerin erlebten sie, wie viele Hürden Mädchen und Frauen im Sport bewältigen müssen. Die Herausforderungen begannen für Michela Croatto bei der fehlenden Infrastruktur - für sie als Mädchen gab es oft nicht einmal eine Umkleidemöglichkeit im Stadion - und endet in den Köpfen vieler Menschen, in denen immer noch der Glaube herrscht, dass Mädchen und Buben im Fußball nicht auf Augenhöhe miteinander spielen können. Diesem antiquierten Bild wollte das Ehepaar aktiv entgegenwirken und gründete vergangenes Jahr beim VSV mit den „Pinkie Girls“ eine Fußballmannschaft für Mädchen.