Nach 14 Jahren Stillstand wurde am vergangenen Wochenende das bewilligte Bauprojekt am Burgplatz vorgestellt. Seitdem wird in den sozialen Medien kontrovers über das Projekt diskutiert. „Versiegelt wird hier nichts, weil da immer schon ein Gebäude stand“ oder „Villach wird nur mehr zubetoniert und sich dann wundern, wenn alles überschwemmt wird“, sind nur zwei von vielen Wortmeldungen auf der Facebookseite der Kleinen Zeitung Villach.