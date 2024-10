Die Urlaubsregion Villach - Faaker See - Ossiacher See verspricht Urlaubshungrigen „würzig-klare Alpenluft, Badeseen mit Trinkwasserqualität und dazwischen weitläufige Wanderwege und Bike-Trails.“ Dieses Versprechen zog auch in diesem Sommer wieder zahlreiche Touristinnen und Touristen an. Die Nächtigungszahlen von Juli und August sind für die Region nur noch knapp unter dem Niveau von 2019 und auch im Vergleich zu 2023 gibt es ein kleines Plus.