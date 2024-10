Am vergangenen Montag, dem 7. Oktober, wurde der neue „Lucky Car“-Standort in Maria Gail unter Anwesenheit von Kärntens Wirtschaftskammer-Präsidenten Jürgen Mandl, Stadtrat Harald Sobe (SPÖ) und Geschäftseigentümer Ostoja Matic offiziell eröffnet. Das Rebranding markiert einen weiteren Schritt im Rahmen der Übernahme der ATU-Werkstätten in Österreich durch „Lucky Car“.