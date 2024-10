Eines der Traditionsgasthäuser Villachs, der Gasthof Primele in St. Georgen/Pogöriach, schloss bereits vor einigen Jahren. Vor rund zwei Jahren gingen der Grund und die Gebäude dann in den Besitz der „BSP Immobiliengruppe“ über, Michael Schnitzer und Daniel Bednarzek planen dort jetzt ein Wohnprojekt mit zwei Baukörpern, angepasst an die dörfliche Umgebung, zu realisieren.