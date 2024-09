Das Bauvorhaben am Faaker See sorgt inzwischen seit Jahren für Disput. Die Tiroler Investorengruppe „Faaker See Properties GmbH“ will aus der ehemaligen „Pension Thaller“ in Egg eine Wohnanlage mit rund 60 Einheiten machen. Neben der massiven Verbauung, die am See bereits stattgefunden hat und den Zweitwohnsitzen, die daraus entstanden sind, stoßen sich die Anrainer in diesem Fall vor allem an der Verdrängung und Ableitung des Grundwassers, weil dieses im Baugebiet besonders hoch ist. Seit 2021 wird um Genehmigungen verhandelt, die jüngste Verhandlung zum Thema Wasserrecht blieb im Frühjahr ohne Ergebnis - und damit ohne Baubeginn für die GmbH.