Der Adler mag zu Villach passen, die Prestigebauten, die er in diesem Fall unter den Flügeln trägt, stehen allerdings in der Kritik. Wie berichtet, will die „Faaker See Properties GmbH“ mit Sitz in Tirol aus der ehemaligen „Pension Thaller“ in Egg eine Wohnanlage bestehend aus neun Häusern mit insgesamt 60 Wohneinheiten inklusive Tiefgarage realisieren. Ein noch ungenehmigtes Vorhaben, das bei Anrainern vor allem aufgrund Bedenken bezüglich der Sicherheit des gesamten Grundstückes für Unbehagen sorgt. Die Nachbarn fürchten durch den Eingriff Hangrutschungen und Überschwemmungen. Auch die Schaffung von luxuriösen Zweitwohnsitzen steht in der Kritik.