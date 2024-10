Der Villacher Gemeinderat verlieh im Rahmen der Sitzung am Freitag, 11. Oktober, gleich zwei Stadtwappen an Villacher Unternehmen. „Das Recht zur Führung des Villacher Stadtwappens“ erhalten die „VMSG Versicherungsmakler GmbH“ und das „PC Dental Studio“ in Landskron. Gerd Schatzmayr gründete die „VMSG Versicherungsmakler GmbH“ 2020 im Zuge einer Fusionierung mit dem Versicherungsbüro Klaus Warum, der bereits 1988 gründete. Schatzmayr, der 2009 seine Maklerprüfung ablegte, übernahm nach der Pensionierung Warums dessen Kundenstock. Heute beschäftigt der 45-jährige vierfache Familienvater sechs Angestellte in seinem erst kürzlich bezogenen, neuen Büro im Süden der Stadt. Schatzmayrs Unternehmen berät Firmen- und Industriekunden sowie Privatkunden in jeglichen Versicherungsfragen. Worauf er, neben dem Erhalt des Stadtwappens, besonders stolz ist, ist, dass von allen seinen Mitarbeitenden fünf den Meisterbrief haben.