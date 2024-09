Die Grünen haben keinen Grund zum Feiern. Auch in Villach und Villach Land gibt es fast nur Verluste, lediglich in Feld am See konnte die Umweltpartei minimale Zugewinne (0,9 Prozent) erreichen. Auf die Schulter klopfen kann sich dafür aber niemand, denn in der Gemeinde sind die Grünen nicht existent.