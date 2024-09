Die rote Stärke scheint verloren. Keine einzige Gemeinde im Bezirk Villach-Land und auch nicht die Stadt Villach ist nach der Nationalratswahl am 29. September noch in der Hand der Sozialdemokraten. Und auch wenn sich Bundeswahlen nicht auf die kommunale Ebene herunterbrechen lassen, schmerzt der Verlust, stellt die SPÖ doch in der Hälfte der Gemeinden die Bürgermeister. Vor allem große Gemeinden wie Weissenstein, Arnoldstein, Wernberg, Velden, Treffen, St. Jakob oder Arnoldstein sind historisch rote Hochburgen.