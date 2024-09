Die Nationalratswahl 2024 ist geschlagen. Das sind die Ergebnisse für Villach-Land, wo sich die FPÖ ebenso an die Spitze setzt. ÖVP stürzt in Finkenstein ab.

Der Bezirk ist blau umgefärbt. Auch in Villach-Land haben sich die Freiheitlichen Gemeinden, die nach der Wahl 2019 an die ÖVP verloren gegangen waren, zurückerobert. Die ersten Ergebnisse zeigen etwa 54,7 Prozent in Arriach, 54,3 Prozent in Stockenboi oder 45,2 Prozent in Afritz, in jener Gemeinde, in der Bezirksparteivorsitzender Maximilian Linder auch Bürgermeister ist. „Wir freuen uns über dieses Ergebnis riesig, in den Gemeinden war ein hohes freiheitliches Potenzial da. Morgen ist der blaue Montag, da wird ausgerastet, alle haben intensiv gekämpft“, sagt Linder. Gerald Ebner, Bürgermeister von Arriach (FPÖ) freut sich über das bisher stärkste Ergebnis. „Wir sind sehr zufrieden und es hat sich bei den Hausbesuchen abgezeichnet. Die Leute sind sehr unzufrieden mit der Neutralitäts- und Energiepolitik der Bundesregierung und Corona war auch ein großes Thema“, sagt Ebner.

ÖVP schlittert in Finkenstein auf Platz drei ab

Nach wie vor in türkiser Hand ist Feistritz an der Gail mit 33 Prozent, aber auch dort schreibt die ÖVP minus 13,7 Prozentpunkte. Nicht mehr an der Spitze behaupten konnte sich die Partei in Finkenstein. Dort setzt sich die FPÖ mit 35,3 Prozent durch (plus 17,5 Prozentpunkte). Die ÖVP verliert 15,6 Prozentpunkte und liegt nur mehr bei 20,5 Prozent und damit auf Platz 3. „Das war leider zu erwarten, das Ergebnis beruht auf den volatilen Wechselwählern zwischen FPÖ und ÖVP“, sagt Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP).

Zahlreiche andere Gemeinden sind noch nicht ausgezählt.

Diese Kandidaten stellten sich der Wahl

Ausgangslage für die Umlandgemeinden

In Villach-Land taten bei der Nationalratswahl 2019 genau 74,1 Prozent der Wahlberechtigten den Gang zur Urne, die FPÖ verlor auch in den Landgemeinden stark mit 12,6 Prozentpunkten, Gewinner war die ÖVP mit plus 9 Prozentpunkten und 32,8 Prozent der Wählerstimmen. Zu den Gewinnern in Villach und Villach-Land zählten auch die Grünen, die SPÖ verlor in Villach und Villach-Land knapp 4 Prozentpunkte.