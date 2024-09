Bis auf einzelne Ausreißer kann sich die FPÖ bei dieser Wahl über ausnehmende Zugewinne freuen. Vor allem in Kärnten (38,7 Prozent) und in den Gemeinden (Villach-Land 40,6 Prozent) haben die Freiheitlichen gut abgeschnitten. Aber nicht nur. In einer Detailbetrachtung fällt auch die Stadt Villach auf.