Fast zeitgleich beginnen in den Villacher Stadtteilen St. Leonhard und St. Magdalen die Bauarbeiten für die Errichtung neuer Wohnungen. Gemeinnütziger Bauträger ist bei beiden Projekten die Landeswohnbau Kärnten. Sie investiert in St. Leonhard 16,2 Millionen Euro, um vier Wohnhäuser mit insgesamt 75 Wohnungen zu errichten. Das Investitionsvolumen in St. Magdalen beträgt 9,5 Millionen Euro für 35 Wohnungen, ebenfalls verteilt auf vier Gebäude.