Die Region Villach trauert um einen bekannten und beliebten Mediziner. Am vergangenen Sonntag, dem 8. September, verstarb der stellvertretende ärztliche Leiter der SKA-Orthopädie Villach-Warmbad, Oberarzt Christian Lienbacher. Der 55-Jährige galt als Spezialist für orthopädische Chirurgie.

Aufgewachsen und maturiert in Villach, schloss er 1999 sein Studium der Medizin in Graz ab. Nach dem Turnus im Landeskrankenhaus Villach, trat er 2003 in die Sonderkrankenanstalt für Orthopädie in Warmbad ein, wo er unter Oberarzt Ulf Helwig zum Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie ausgebildet wurde. 2018 wurde er Erster Oberarzt und somit stellvertretender Leiter in der Orthopädie Warmbad und der orthopädischen Abteilung des Landeskrankenhauses Villach.

„Dr. Lienbacher zeichnete sich als ein erfahrener, bestens ausgebildeter, fleißiger und zuverlässiger Arzt aus, der aufgrund seiner höchsten sozialen Kompetenz es stets verstanden hat, für seine Patienten nicht nur die richtigen Therapien, sondern auch die richtigen Worte zu finden“, beschreibt Karina Winkler, Geschäftsführerin des Thermenresorts Villach den verstorbenen Kollegen und weiter: „Er war eine Führungspersönlichkeit, der es gelang Mitarbeiter zu motivieren, Menschen zu bewegen und mitzunehmen. Er war lebenslustig, gesellig, einfühlsam und konnte gut zuhören und hinterlässt nicht nur auf medizinischer Ebene, sondern vor allem auch aufgrund seiner liebenswerten und integrativen Persönlichkeit eine große Lücke im Team der Orthopädie Warmbad des Gesundheits- und Thermenresorts Warmbad-Villach und im Freundeskreis.“

Im Villacher Stadtteil Lind betrieb der Orthopäde eine Privatordination. Privat war der Familienvater auch leidenschaftlicher Sänger und Mitglied des Finanzchors Villach.

Lienbacher hinterlässt seine Gattin Barbara und seine Kindern. Die Möglichkeit einer persönlichen Verabschiedung besteht am Freitag, dem 13. September, ab 11 Uhr in der Aufbahrungshalle am Zentralfriedhof Villach. Die Trauerfeier findet am Samstag um 9 Uhr ebendort statt.