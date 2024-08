Wolfgang Bogner hat die Welt den Großteil seines Lebens aus mehreren Perspektiven gesehen. Der 82-jährige gebürtige Oberösterreicher, der 1996 nach Villach übersiedelte, hat sich der Fotografie verschrieben und die Freude, die er an den Werken empfand, stets versucht zu teilen. So etwa in seiner Galerie in Villach-Lind. Außerdem war Bogner Mitglied im Kärntner Kunstverein und im Schriftstellerverband.