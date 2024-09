Die Harley-Woche neigt sich dem Ende zu, mit dem Höhepunkt der Woche: der Parade. Ab 12 Uhr starten die tausenden Teilnehmer vom Kreisverkehr Pogöriach aus, Richtung Villach, Annenheim, Wernberg, Lind ob Velden und retour nach Faak. Neben der Parade gibt es aber noch einige Programmpunkte, die wieder tausende Gäste ins Harley Village locken werden.

Geführte Lady-Biker-Tour

‚Harrys Bike Tours‘ bietet heute eine sechsstündige ‚Lady-Tour‘. Ausschließlich weibliche Lenkerinnen nehmen an dieser Tour teil, die auch von einem weiblichen Guide begleitet werden. Eingeplant sind ein Besuch einer Schuhmanufaktur oder eine Erkundungstour in das italienische Städtchen Venzone. Treffpunkt ist um 09:15 Uhr bei der Tourismusinformation Drobollach, Tourstart um 09:30 Uhr.

Eine Lady-Tour startet heute um 9:30 Uhr von Drobollach aus © Sobe Hermann

200 Drohnen erleuchten den Himmel

Am heutigen Samstag gegen 21:30 Uhr erhellt erneut eine atemberaubende Drohnenshow der Firma „Droneline“ aus Wiener Neudorf den Nachthimmel über dem Faaker See. 200 synchron gesteuerte Drohnen werden, begleitet von Musik und Moderation, Formationen tanzen und beeindruckende Bilder in den Himmel zeichnen. Die Themen Gemeinschaft, Zusammenhalt, Solidarität und Dankbarkeit werden audiovisuell auf den Himmel gebracht. Die beste Sicht gibt es vom Harley Village aus in Richtung Nordufer des Faaker Sees.

Starmania-Stimme Niddl tritt in Velden auf

Ein letztes Mal zu Rockmusik feiern können alle Harley-Fans auf den diversen Bühnen. In Velden in der ‚Monkeys´Area‘ steht Niddl, die Teilnehmerin der ersten Starmania Staffel, mit ihrer Band auf der Bühne.

Niddl & Band werden am heutigen Samstag, ab 20 Uhr in der Monkeys Area in Velden spielen © KK/Alex List

Hier ein Überblick über das heutige Programm: