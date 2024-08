„Immer die gleiche Leier“, leitet Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) in einem Facebook-Video seine Reaktion auf eine aktuelle WWF-Studie ein. Wie berichtet reihte die Umweltorganisation Villach auf Platz 3 der meist versiegelten größeren Städte in Österreich. Albel kann dem Ergebnis der Satellitenerhebung, bei der die 15 größten Städte miteinander verglichen wurden, nichts abgewinnen, und verweist nun auf einen Grünanteil von mehr als 80 Prozent und 55 Prozent Waldfläche in Villach. „Umso schmerzhafter ist es, wenn wieder einmal eine Organisation mit Daten an die Öffentlichkeit geht, wonach Villach zu den stark versiegelten Städten gehört“, sagt er.