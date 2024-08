Das Ergebnis ist in Summe ernüchternd und zeigt querbeet Handlungsbedarf für Österreichs Städte. 3000 Quadratkilometer, also die Fläche von Wien und Vorarlberg zusammen, sind laut einer Satellitenerhebung der Umweltorganisation WWF in Österreich versiegelt. Noch deutlicher: Mehr als die Hälfte (52 Prozent) der in Anspruch genommenen („verbrauchten“) Böden ist demnach versiegelt, also „vollständig mit einer wasser- und luftundurchlässigen Schicht“ bedeckt. Kurzum: zubetoniert oder zugepflastert.