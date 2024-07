Die Umweltorganisation „Greenpeace“ verleiht einem Villacher-Vorzeigeprojekt, wie es die Stadtregierung mehrheitlich einstuft, eine Negativ-Auszeichnung, mit der in dieser widerrum sicher niemand etwas zu tun haben will. So wurde das geplante Logistikcenter (LCA) in Villach-Federaun zum „Betonschatz Kärntens“ gewählt. Österreichweit wurden mehr als 400 Bauprojekte eingereicht. Anhand eines Publikumsvotings und bewertet durch eine Fachjury, wurde anschließend je ein finales „Gewinnerprojekt“ pro Bundesland ermittelt. Ziel ist es, auf Bodenverbrauch aufmerksam zu machen.