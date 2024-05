Für die erste Ansiedelung im geplanten Logistikcenter LCA in Villach-Federaun ist keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich. Dies teilte die Kärntner Landesregierung per Bescheid kürzlich mit. Geprüft hat die Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde das Projekt der deutschen Holding DLH, die sich auf sechs Hektar ansiedeln will.



„Die Kärntner Landesregierung als Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde erster Instanz stellt fest, dass das Vorhaben „Logistikzentrum/Gewerbepark Federaun“ der DLH Liegenschaft Phi GmbH, [...], mit einem Gesamtausmaß von 6,2481 ha, [...] nicht der Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt“, heißt es in der öffentlichen Kundmachung, die im Rathaus Villach noch bis 24. Juni eingesehen werden kann.