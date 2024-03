Um das geplante Logistikcenter in Villach-Federaun ist es still geworden. Wie berichtet, will die Stadt Villach nahe dem Natura 2000-Gebiet beim Dobratsch 18 Hektar Grün für ein LKW-Verteilerzentrum verbauen, um den Anschluss an die chinesische Seidenstraße zu fixieren und Warten künftig über die Schiene transportieren zu können. Mit der deutschen Firma DLH hängt der erste Logistiker seit Monaten in der Warteschleife fest, dem Vorhaben fehlt es nämlich an behördlichen Freigaben, Proteste gegen die Verbauung sind massiv.