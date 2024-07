Zusätzliche Busse und Züge machen eine An- und Abreise zum 79. Villacher Kirchtag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln attraktiver. Für viele kommt allerdings trotzdem das Auto infrage. Für den Kirchtag gibt es genügend Parkplätze im Stadtgebiet. Heuer neu zur Verfügung gestellt wurden 56 Parkplätze am Standort Max Palais in der Bahnhofstraße direkt in Zentrumsnähe. Wer sein Auto vor einem Unwetter – das derzeit nicht in der vorhergesagt wird – schützen will, bieten etliche Parkhäuser Unterschlupf, unter anderem das Parkhaus in der Moritschstraße, die Altstadtgarage Nikolai, die Parkgarage am Bahnhofsplatz, in der Tiefgarage beim Interspar sowie die Tiefgarage in der Trattengasse.

Weitere Parkplätze in Zentrumsnähe stehen den Besucherinnen und Besuchern am Parkplatz Parkhotel, in der Gerbergasse, bei der Villacher Brauerei, in der Italienerstraße und am Parkplatz Kramer zur Verfügung. Dort sind unterschiedliche Preise für das Parken zu bezahlen. Am Parkplatz in Villach-Lind, oder am Draubodenweg sowie teilweise in der Italienerstraße und in St. Martin können die Gäste kostenfrei parken, der Weg ins Kirchtagsgeschehen fällt dann jedoch um ein paar Minuten länger aus.

Weitere Informationen zur Anreise sind unter www.villacherkirchtag.at zu finden.