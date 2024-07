Bereits seit Jahrzehnten begleiten Roland Weichlinger, Alois Steiner, Josef Lamprecht und Siegfried Reiner die Villacher Bauerngman beim traditionellen Kirchtags-Laden. Seit dem Jahr 2017 sind sie als die „4 Volksmusikanten“ bekannt und sorgen für Musik und Stimmung bei etlichen Festen in und um Villach. Anekdoten und Erlebtes können sie vom Kirchtags-Laden zur Genüge erzählen. In diesem Jahr entstand dabei sogar ein eigenes Lied an den Kirchtag.

„Eigentlich entstand die Hommage ganz zufällig, als ich den Haushalt gemacht habe. Beim Staubsaugen sang ich vor mich hin und da fiel mir die Melodie ein“, sagt Weichlinger, der der Schöpfer von „Beim Kirchtag in Villach“ ist. Leicht von der Hand fielen ihm dann auch die Worte für den Text zur Hommage. „Es handelt davon, wie der Kirchtag abläuft. Man besucht mit guter Laune den Kirchtag, hat seinen Spaß und geht dann im besten Fall nicht alleine nach Hause“, so der Musiker schmunzelnd weiter. Und wie „gmiatlich“ der Kirchtag ist, werden sie offiziell am Kirchtagsdienstag um 21 Uhr am Rathausplatz bei „Marc Pircher und Volksmusikanten“ präsentieren. Auch am neuen Tanzboden am Oberen Kirchenplatz/Ecke Widmanngasse werden sie für Unterhaltung sorgen. „Als wir von der Hommage gehört haben, war es uns gleich ein großes Anliegen, dieser am Kirchtag eine Bühne zu bieten. Kathrin Hassler hat sofort einen Platz für die ‚4 Volksmusikanten‘ gefunden“, heißt es seitens des Kirchtagsvereins.