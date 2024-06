Regional, saisonal, nachhaltig und vor allem einfach und günstig in der Zubereitung. Das machten sich die Lehrkräfte sowie die Schülerinnen und Schüler des Centrum Humanberuflicher Schulen (CHS) Villach zum Ziel bei ihrem Schulprojekt, dem Kochbuch „Gaumenfreuden - Das Low-Budget-Kochbuch“. In Zusammenarbeit mit den Abteilungen Wirtschaft und Kommunikations- und Mediendesign erstellte die Schulgemeinschaft ein Schrift- und Bildwerk, das sich sehen lassen kann. Angesichts steigender Lebensmittelpreise war das Thema schnell gefunden, und die Schüler der 3. CHW setzten sich das Ziel, preiswerte, gesunde und schmackhafte Speisen für die ganze Familie in einem Buch zu vereinen.