In der Kletterhalle Villach fand am Mittwochvormittag die Prämierung des Zeichenwettbewerbs „dress for success“ statt. Ganz unter dem Motto „Hast du schon deinen Wunschberuf? Entwirf dazu die passende Kleidung mit einem funktionellen Accessoire oder mit innovativen Zubehörteilen für das Jahr 3000“ sendeten insgesamt 313 Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 14 Jahren aus 16 Schulen aus den Bezirken Villach, Villach-Land, Spittal, Hermagor und Feldkirchen ihre Zeichnungen ein. Die besten 20 Einreichungen wurden im Rahmen der Veranstaltung bekannt gegeben und gewürdigt. Moderiert wurde die Veranstaltung von Alexandra Zimmermann und Anna Huber, die jedem prämierten Bild ein selbstgeschriebenes Gedicht widmeten.