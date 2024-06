Gute Nachrichten für die Bevölkerung in Treffen. Nachdem auch die Sportanlage durch das Unwetter 2022 stark beschädigt und teilweise regelrecht zerstört wurde, soll diese nicht nur saniert und wiederaufgebaut, sondern auch erweitert werden. Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser und Gemeinde- und Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner (beide SPÖ) werden dazu in der nächsten Regierungssitzung, am 18. Juni, einen entsprechenden Antrag zur Beschlussfassung vorlegen.

Bei den folgenreichen Hochwasserereignissen kam es zu starken Überflutungen der gesamten Sportanlage, wobei die beiden Fußballfelder (Hauptspielfeld und Trainingsplatz) beschädigt worden sind. Zusätzlich kam es zu Beschädigungen der südwestlich gelegenen Hockey- und Stocksportanlage. Das Vereinshaus, die Asphaltflächen und Banden wurden so stark beschädigt, dass nur noch ein Abbruch möglich war. Durch dieses Ereignis musste der gesamte Spiel- und Trainingsbetrieb auf der Sportanlage eingestellt werden. Somit konnte der komplette Nachwuchs- sowie Kampfmannschaftsspielbetrieb nicht durchgeführt werden und der Sportverein musste temporär auf die Sportstätte Ossiach ausweichen.

3,4 Millionen Euro werden investiert

Die Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen ermöglichen die Wiederaufnahme folgender Sportarten: Fußball, Basketball, Street-Hockey, Eis-Hockey (Natureisfläche), Street-Soccer sowie Eis- und Asphaltstocksport. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,4 Millionen Euro – wobei das Land Kärnten 1, 2 Millionen Euro über das Sportreferat dazu beitragen wird. Weitere Gelder kommen aus dem Katastrophenfonds, der Gemeindeabteilung sowie der Gemeinde Treffen selbst.