Thomas Klose, 15 Jahre lang in der Medienbranche tätig und neun Jahre Chefredakteur der „Woche“ (später Regionalmedien), wechselte in den öffentlichen Dienst. Der Wernberger ist seit Kurzem bei der Stadt Villach und in der neu gegründeten „Klimafit GmbH“ tätig. Dort soll er in einem Team, außerdem bestehend aus Gerald Aigner, Ursula Lackner, Lisa Pavona, Elisabeth Rauch und Martin Stipsitz den Bereich der Nachhaltigkeit vorantreiben. Klose wird für den Bereich Kommunikation zuständig sein.