Die Zerwürfnisse im Klagenfurter Rathaus lassen Neuausschreibungen in Magistratsdirektionen auf den ersten Blick in keinem guten Licht erstrahlen. Nachdem sich die politisch agierenden Parteien auf keinen Kandidaten einigen konnten und der Weg dorthin von Untergriffen und Skandalen begleitet waren, wurde die Position in der Landeshauptstadt neu ausgeschrieben.