Nach Klagenfurt ist auch in Villach die Leitung der Stadtverwaltung vakant. Christoph Herzeg wechselt nach knapp fünf Jahren zurück in die Privatwirtschaft. Mit 1. August übernimmt er gemeinsam mit Adolf Melcher die Geschäftsführung der Kelag Energie & Wärme GmbH. Herzeg folgt in dieser Funktion dem bisherigen Geschäftsführer Michael Wagner nach. Im Rathaus scheidet Herzeg mit Ende Juni aus, sein aktueller Stellvertreter Alfred Winkler wird seinen Pensionsantritt nach hinten verschieben und die Leitung der Verwaltung für einige Monate übernehmen. Winkler wird heute (Freitag) vom Villacher Gemeinderat zum interimistischen Magistratsdirektor „bestellt“, die angedachte Nebentätigkeit als Standortanwalt wird er nach hinten verschieben.