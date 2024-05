Die Liebesgeschichte von Michelle und Gregor Grimschitz aus Villach ist wie aus einem modernen Disney-Märchen. Im Jahr 2020 haben sie sich nicht nur auf einer, sondern gleich auf mehreren Dating-Apps „gematched“. Die beiden Villacher trafen sich Anfang November 2020 auf einen Kaffee. „Mitten in Coronazeiten, was damals gar nicht so einfach war“, erzählt die Lehrerin. Obwohl die Chemie stimmte, war es anfangs nur Freundschaft zwischen ihnen.

Doch schnell entdeckten sie ein gemeinsames Hobby: Escape-Rooms. Grimschitz: „Schon bald lernten wir dann auch die jeweils anderen Eltern und Geschwister kennen, die sich dann schon einige Zeit vor uns selbst fragten, was denn das zwischen uns nun sei.“ Auf einem familiären Sommerfest im August 2021 beschlossen sie dann „ganz einfach, offiziell ein Paar zu sein“. Nur ein halbes Jahr später zog Michelle bei Gregor ein, im Sommer 2022 plante er bereits den Heiratsantrag.

Geheiratet wurde im Weingut Taggenbrunn © KK/Lisa Edlinger

Hochzeit im Disneyland-Stil

Bei ihrer ersten gemeinsamen Reise ins Disneyland Paris im Oktober 2022 war es dann so weit: Er fiel vor ihr auf die Knie und machte ihr den Antrag. Grimschitz: „Durch die gemeinsame Disney-Leidenschaft, die sich durch unsere Familien zieht, musste natürlich auch unsere Hochzeit dementsprechend geplant werden.“ Diese fand am 31. Oktober 2023 im Weingut Taggenbrunn statt und war geprägt von diversen Disney-Songs und einer „perfekten Dornröschens-Geburtstagstorte zum 18“. „Der Tag hätte nicht wundervoller sein können. Durch die Hilfe all unserer Familienmitglieder hatten wir wirklich die für uns perfekte Hochzeit “, erinnert sich die Braut.

Die Hochzeitsreise nach Orlando ins „Disneyworld Florida“ steht im August 2024 an. Als gemeinsames Hobby hat das Paar das Tauchen für sich entdeckt. Gregor ist mittlerweile auch ausgebildeter Tauchlehrer. „Das wohl wahnsinnigste Hobby ist in unserem Fall Disney und unsere Disneyland-Besuche“, sagt Grimschitz. Seit Oktober 2022 waren sie bereits sechs Mal dort und planen, ihre Jahreskarte weiterhin fleißig zu nutzen.