In der Ortschaft Maria Gail bei Villach kursieren die Gerüchte bereits seit geraumer Zeit, konkret ist um das Vorhaben aber noch nichts. Auf einer 1,7 Hektar großen Fläche gegenüberliegend dem Hotel Seven, ist ein neues Wohnprojekt in Planung. Die „Idomo Dobratschblick GmbH“ will auf dem Grundstück eine Anlage mit 130 Wohnungen, einer Kindertagesstätte und eventuell auch einer Wohngemeinschaft für Beeinträchtigte errichten. Die Wohnungen sollen großteils im Eigentum, ein Teil aber auch Mietwohnungen sein. Seitens der GmbH, die 2022 von Thomas Rossmann und Hotelier und Unternehmer Miki Aleksic gegründet wurde, werden die Informationen nicht bestätigt, man wolle zuerst auf Genehmigungen warten. „Hier ist noch sehr viel unklar, ich habe aber mit Projekten in Landskron und Auen bewiesen, dass mir leistbares Wohnen wichtig ist“, sagt Aleksic.