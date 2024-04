Die Stadt Villach steht vor einem ihrer aktuell größten Bauprojekte. Über mehrere Jahre wird entlang der Drau an einem umfassenden Hochwasserschutz gebaut. Erfolgen soll dies in drei Bauabschnitten, allein der erste kostet Bund und Stadt 7,6 Millionen Euro, Baubeginn soll noch heuer sein. Während Experten auf hundertjährliche Hochwasser und ihre Folgen verweisen, hinterfragen Anrainerinnen und Anrainer die Schlägerungen an der Drau und die Dimension der Betonwände, die errichtet werden sollen.