Die Gail führt bei Villach derzeit Hochwasser. Die Gefahr wird laut dem Hydrografischen Dienst Kärnten allerdings als gering eingeschätzt: „Es handelt sich um ein fünfjährliches Hochwasser der Kategorie HQ5.“ Für alle anderen Flüsse Kärntens gibt es derzeit keine Hochwasserwarnung.

Die GeoSpehere Austria hat Montagnachmittag eine gelbe Regenwarnung für das Gebiet östlich von Spittal/Drau und für Osttirol ausgesprochen. „Hier kann es zu kleinräumigen Überflutungen von Grün- und Ackerflächen, lokalen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und Überschwemmungen im Bereich von Bächen und kleinen Fließgewässern sind möglich“, so die Meteorologen. In Kombination mit Südstau bringt eine Kaltfront kräftigen Regen, der von intensiven Schauern durchsetzt ist. Zu den bereits gefallenen Mengen kommen dann in relativ kurzer Zeit 20 bis 50 Millimeter dazu. Die Schneefallgrenze sinkt am Nachmittag bis auf eine Seehöhe von etwa 1600 Meter ab.

Bis Dienstag werden weitere Niederschläge erwartet. Für die Hohen Tauern, das Obere Drautal und das Gailtal werden noch 40 und 50 Millimeter und für die restlichen Landesteile 15 bis 25 Millimeter prognostiziert. „An Kärntens Flüssen werden aber keine größeren Hochwassergefährdungen erwartet“, teilt der Hydrografische Dienst mit, der am Samstag seine Bilanz für das Jahr 2023 veröffentlicht hat.