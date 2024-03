Am Freitag erfolgte der Spatenstich zum Hochwasserschutzprojekt an der Drauschleife Rosegg, Velden/Latschach. In Anwesenheit des Katastrophenschutz- und Wasserwirtschaftsreferenten Landesrat Daniel Fellner und – in Vertretung des Veldener Bürgermeisters – Vizebürgermeister Markus Fantur (SPÖ) wurde der erste Bauabschnitt eröffnet. Die Bauarbeiten sollen bis 2025 andauern, das Gesamtprojekt bis 2031 fertiggestellt sein. Geplant ist, u. a., den Siedlungsraum entlang der Landesstraße L99 abschnittsweise durch eine parallel zur Straße verlaufenden Schutzdamm bzw. eine Stahlbetonmauer zu schützen, auch ein Einzelobjektschutz ist projektiert. Für den Schutz des Ortskerns von Latschach ist eine Winkelstützmauer aus Stahlbeton vorgesehen.