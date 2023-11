Immer wieder kommt es Kärnten zu Problemen mit Felsstürzen und Hangrutschungen. Auch in Treffen. Am Samstag gegen 10 Uhr stellte ein 46-jähriger Mann aus der Marktgemeinde Treffen fest, dass infolge der starken Regenfälle in den letzten Tagen ein Teil des südlichen Hanges unterhalb seines Wirtschaftsgebäudes abzurutschen drohe beziehungsweise, dass ein im Hang befindlicher etwa 10 Tonnen schweren Felsbrocken sich gelockert habe und auf die Buchholzer Landesstraße zu stürzen drohe. Aufgrund der Gefahrensituation wurde durch Beamte der Streife Sattendorf 1 die Buchholzer Landesstraße im Gefahrenbereich für den gesamten Straßenverkehr gesperrt.

Geologe

Der vom Bürgermeister der Marktgemeinde Treffen herangezogene Geologe ordnete an, dass die Hangrutschung mittels Bagger kontrolliert abgetragen werde, damit der darin befindliche Felsbrocken neben der Buchholzer-Landesstraße liegen bleibe. Die Straßensperre der Buchholzer Landesstraße wird nach Beseitigung der Gefahrensituation und den erfolgten Aufräumarbeiten aufgehoben. Von der Straßenmeisterei Feistritz/Drau wurden zwischen Winklern (Abzweigung Millstätter BdStr B 98) und Arriach die erforderlichen Verkehrszeichen aufgestellt.