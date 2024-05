Platz nehmen, sich eine Zeit lang austauschen und gegenseitige Übereinstimmungen prüfen. Was beim Speeddating zu lange anhaltenden Partnerschaften - Perfect Match würde man heute sagen - führen kann, soll auch in der Politik funktionieren. Die Bierpartei hielt am Mittwochabend im Klagenfurter Lokal „Wohnzimmer“ ihren ersten Stammtisch in Kärnten ab, wie man diese Kennenlern- und gleichzeitig auch Rekrutierungstermine nennt. Sympathisanten, Mitstreiter und am Ende auch Kandidaten für die Wahllisten sollen so quer durch Österreich gewonnen werden. Knapp 100 Personen sind gekommen.