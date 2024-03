„Abverkauf wegen Geschäftsauflösung“ hängt in dem Schaufenster in der Widmangasse vom familiären Handarbeitsladen „Handarbeiten Sabrina“. Die Betreiberin Sabrina Tischhart schließt nämlich ihr Geschäft voraussichtlich Ende des Monats. „Eventuell haben wir aber auch noch in den ersten zwei Wochen im April geöffnet, das wissen wir noch nicht genau“, so Tischhart, die sich 1989 in der Widmanngasse selbständig machte. Von Stoffen über Vasen bis hin zu Töpfen ist noch einiges vorhanden – alles zum halben Preis. Geöffnet hat das Geschäft noch wie gehabt von Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9 bis 12 Uhr.

Derzeit ist Tischhart auch mit Osterdekoration und diversen Handarbeiten, wie beispielsweise Weihkörbe, Hasen oder Hühnern, am Ostermarkt in der Villacher Innenstadt vertreten.