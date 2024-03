Die Osterzeit erlebt in Villach heute offiziell ihren Auftakt. Von heute, dem 21. März, bis Karsamstag, dem 30. März, hat in der Villacher Innenstadt der traditionelle Ostermarkt seine Pforten geöffnet. Zahlreiche Standler präsentieren am Markt wieder alles, was es rund um Ostern zu sehen, essen oder trinken gibt. Abgerundet wird der Villacher Ostermarkt mit einem bunten Unterhaltungsprogramm, das vor allem Kinderaugen zum Strahlen bringt. Sei es der Kinderzug am Rathausplatz, die Ponys, das Karussell oder Kinderbungee in der Weißbriachgasse (unterer Kirchenplatz). Die feierliche Eröffnung findet um 9.30 Uhr am Rathausplatz mit den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Villach, Pfarrer Richard Pirker und musikalisch umrahmt von Schülerinnen und Schülern der Khevenhüllerschule Villach statt.