Der Mangel an Pädagoginnen und Pädagogen könnte nicht größer sein. Auch in Villach fehlt es in zahlreichen Kindergärten und Kindertagesstätten an Personal. Der Ruf nach einer dezentralen Ausbildungsmöglichkeit in Villach wird lauter. Derzeit sind 142 Pädagoginnen in städtischen Kindergärten und in Horten beschäftigt, es fehlen demnach laut der Stadt Villach acht für Kindergärten und zwei für den Hortbereich. Ein Hebel, um diesen Mangel auszugleichen, könnten Kindergartenassistenten sein. Von ihnen gibt es in Villach derzeit 83, zwei Stellen sind aktuell unbesetzt. Vizebürgermeisterin und Bildungsreferentin Sarah Katholnig (SPÖ): „Wir haben bereits in den vergangenen Jahren alles Erdenkliche unternommen, um neues Personal zu bekommen, von Auftritten bei Jobmessen über Rückkehrer-Motivation bis zu Quereinsteigern“, schildert sie die fordernde Lage.