Ina Maria Dabernig (38) und Christina Klammer (45), beide sind ausgebildete diplomierte Montessori-Pädagoginnen, begannen im Jahr 2018 damit, ihren Traum der eigenen Montessori-Schule zu verwirklichen. „Wer eine eigene Schule gründen will, braucht in erster Linie Zeit“, erzählt Dabernig. Erst musste ein Organisationsstatut geschrieben und im Bildungsministerium eingereicht werden, dann ein passendes Gebäude gefunden, Schulmöbel und Lehrmaterial besorgt werden. Im September 2020 war es dann aber soweit und in der ehemaligen Volksschule Einöde wurde die „Seetal Montessori Schule“ mit acht Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren eröffnet.