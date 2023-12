Der städtische Kindergarten Völkendorf in Villach muss in den kommenden Monaten einer aufwändigen Sanierung unterzogen werden. Grund dafür ist ein Wasserschaden, der erheblich größer ist, als zunächst angenommen. Hatte man vorerst gehofft, das Problem mit dem Einsatz vom Trocknungsgeräten beseitigen zu können, erweisen sich die Schäden nun heftiger als erwartet. Momentan geht die Stadt von Materialfehlern an den von externen Firmen produzierten und verlegten Wasserrohren aus, die für das ärgerliche, massive Problem verantwortlich sind.

Kinderbetreuung übersiedelt

Die Reparaturen bringen Veränderungen für die Kinder. „Während der anstehenden Sanierung ist ein laufender Kindergartenbetrieb undenkbar“, sagt Baureferent Stadtrat Harald Sobe (SPÖ). „Für uns steht das Wohl der Kinder und der Mitarbeiterinnen im Mittelpunkt, wir wollen ihnen den Lärm und Staub der kommenden Baustelle keinesfalls zumuten.“ Aus diesem Grund werden alle Gruppen ab 8. Jänner in das nur wenige hundert Meter entfernte Volkshaus Völkendorf übersiedeln.

Das Volkshaus Völkendorf verfügt über einen großen Gartenbereich und Parkplätze. Bildungsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) ergänzt: „Auch für das gewohnt frisch gekochte Essen der Kinder ist gesorgt. Die Mahlzeiten werden von einem anderen Kindergarten angeliefert.“ Die umfassenden Sanierungsmaßnahmen werden vermutlich das restliche Kindergartenjahr bis zum Sommer in Anspruch nehmen. Katholnig und Sobe betonen, dass die Stadt an den Problemen schuldlos sei und alles erdenklich Mögliche zur Behebung getan werde: „Wir ersuchen Eltern und Erziehungsberechtigte um Verständnis für die Unannehmlichkeiten.“