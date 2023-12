Ein großer Wasserschaden beeinträchtigt derzeit den Betrieb im städtischen Villacher Kindergarten Völkendorf. Die Probleme haben zu Schimmelbildung geführt, Ein Büro, eine von vier Garderoben sowie der Turn- und Speisesaal des Kindergartens mussten gesperrt werden. Gruppenräume sind von der Schließung nicht betroffen. Weil dem so ist, bleibt der Betrieb im Kindergarten aufrecht.

Wie die Stadt Villach mitteilt, wurde die Gesundheitsbehörde „sofort beigezogen“, zu keiner Zeit habe Gefahr für Kinder oder Mitarbeiterinnen bestanden. Derzeit untersucht die zuständige Magistratsabteilung bzw. eine Expertenfirma das Ausmaß des Schadens. Wenn die exakten Ursachen feststehen, kann man sich an die Schadensbehebung machen. Im ersten Schritt geht es um die Beseitigung des Schimmels und die Austrocknung der Bauteile. Im Kindergarten Völkendorf werden rund 100 Kinder in vier Gruppen betreut. „Wir unternehmen alles, um die Problembehebung so rasch wie möglich durchzuführen“, sagt Baureferent Stadtrat Harald Sobe (SPÖ).