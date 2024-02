Die Marktgemeinde Arnoldstein hat einen neuen Mitarbeiter im Wirtschaftshof: das erste Volvo FE Electric Müllsammelfahrzeug in Kärnten. Insgesamt sammelt es im Jahr 1500 Tonnen Rest- und 130 Tonnen Biomüll aus den Gemeinden Arnoldstein, Feistritz/Gail und Hohenthurn der 8593 Einwohner ein. Ab kommenden Montag wird das Fahrzeug in Betrieb genommen und das ganz leise. Am Mittwoch wurde der Schlüssel von Bürgermeister Reinhard Antolitsch (SPÖ) an einen der drei Fahrer, Alfred Hicks, übergeben.