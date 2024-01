In Pöckau bei Arnoldstein entsteht derzeit eines der ersten sogenannten Blackout-Dörfer in Europa. Bewohner sollen in den Häusern an der Landesstraße dank diverser Vorkehrungen bis zu einen Monat lang ohne Strom leben können. Das nachhaltige Projekt geriet im Ort in Schieflage, da davor (in Richtung Straße) eine hohe Betonmauer errichtet wurde, die Kleine Zeitung hat berichtet. Projektbetreiber Kurt Strasser legt nun Wert darauf, zum Vorhaben noch einmal Stellung zu beziehen.