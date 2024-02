Jeanshemden, weiße Stetsons, Westernstiefel und Sonnenbrillen: So kennt man „The Bosshoss“. Die Frontmänner Alec Völkel und Sascha Vollmer sind seit 2011 mit Unterbrechungen als Coaches-Team der beliebten Show „The Voice of Germany“ zu sehen. Und sie werden als Duo erstmals, präsentiert von „media.con“ und der Urlaubsregion Villach – Faaker See - Ossiacher See, als European Bike Week „Warm-Up“ am Dienstag, dem 3. September, in der Burgarena Finkenstein gastieren.