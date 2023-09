Mehrere Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung haben ihr Unverständnis zum Harley Treffen am Faaker See geäußert. Können Sie in Zeiten des Klimawandels voll und ganz hinter dem Motorevent stehen?

Michaela Tiefenbacher: Wir haben in der Region Millionen in Radwege und einen nachhaltigen Tourismus investiert. Das sehe ich als unsere Zukunft und diese Linie wird die motorisierten Veranstaltungen vielleicht auch einmal gänzlich übernehmen, aber das braucht seine Zeit und geht nicht von heute auf morgen. Ich halte es außerdem für wichtiger, dass wir für 51 Wochen im Jahr nachhaltige Konzepte haben, so können wir diese eine Woche wett machen.