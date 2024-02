Die Idee wird einige Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Villach freuen - und vom Magistrat wurde sie zur nachhaltigsten des Jahres 2023 gekürt. Das Stadtgartenteam unter Abteilungsleiter Wolfgang Faller will auf das motorisierte Mähen von Gras verzichten. Weil Mähroboter und Motorsensen laut, teuer und nicht umweltfreundlich sind, steigen die Stadtgärtner auf die bewährte Sense um“, sagt Faller. In Zukunft soll, wo immer möglich, mehr mit der Handsense gemäht werden. Das ist oft gleich schnell oder sogar schneller als mit der Motorsense. „Weil kein Lärm erzeugt wird, können die Arbeiten bereits früher am Morgen beginnen, ohne Bürger zu stören“, sagt Falle. Es gibt auch keine Abgase. Das Team hat im Vorjahr Sensen-Mähkurse besucht und das alte Können hochleben lassen.