Superhelden waren auch die Helden des 69. Villacher Faschingsumzug. Beim Höhepunkt der fünften Narrenzeit in Kärnten zogen am Faschingssamstag etwas mehr als 50 Gruppen durch die Villacher Innenstadt. Ihre Kostüme waren aufwendig und teils mit monatelanger Vorbereitungszeit verbunden, unter den Gruppen fanden sich auch Gäste aus Italien und Slowenien. So gab es Schneewittchen und die Zwerge, Vitaminbomben, tanzende Flamingos, Hippies, Pinguine oder Tic Tacs. Kaum oder gar nicht waren in diesem Jahr Vampire und Piraten Teil des Umzugs, das Thema Wald, Tiere oder Märchen war hingegen stärker präsent – letzteres war zum Beispiel Motto der „Wernberger Faschingsnarren“. Die Hauptfeuerwache Villach war eine von drei Gruppen, die das Thema Wald aufgegriffen haben, die Jugendfeuerwehr aus Villach verkleidete sich als Quallen und die Katholische Kirche machte mit dem Motto „Arche Noah“ mit.

Die Gruppe „Vierzehnaholb“ wurde für das beste Kostüm ausgezeichnet © Kulmer

Bürgermeister mit Trendkostüm

Auch die Politik von Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesrätin Beate Prettner, dem Villacher Bürgermeister Günther Albel (alle SPÖ) bis hin zu Villacher Stadträten ließen sich die Parade über den Hauptplatz nicht entgehen. Albel und die SPÖ verkleideten sich als „Super Günther Kart“, Stadtrat Erwin Baumann und die FPÖ als Vogelscheuchen und die ÖVP mit Stadtrat Christian Pober ging als Straßenbauarbeiter. „Es war ein friedlicher und sehr schöner Umzug“, sagte Organisator Wolfgang Bärentatz, der im Vorfeld zittern musste, denn Meteorologen warnten vor Starkregen. Dieser blieb zum Glück aus, der Umzug war von Nieselregen und milden Temperaturen begleitet.

Auch die SPÖ mit Bürgemeister Albel ging als Superhelden © KLZ / Dieter Kulmer

Den Narren gehört der Schlüssel zur Stadt

Der Umzug verlief ruhig und ohne Zwischenfälle. Auffällig heuer: Barbie und Ken waren zwar Trendfiguren des Jahres 2023, beim Faschingsumzug aber nicht anzutreffen. Es war außerdem keine Landjugend aus der Region vertreten, jedoch einige Brauchtumsgruppen aus Villach und Villach-Land. So verkleidete sich die Zechgemeinschaft Föderlach dem Wetter passend und zog als Autowaschanlage durch die Stadt. Auch das Diakonie Haus Maria Gail richtet sich nach dem Wetter und war mit ihrem Motto „Splish Splash Badewannenparty dabei. Auch die Dorfgemeinschaft Ober-Unterrain, die Gratschacher Zech, die Dorfgemeinschaft Gödersdorf, die Trachtengruppe Faaker See St. Niklas sowie die Trachtenkapelle Finkenstein/Faaker See nahmen am Umzug teil.