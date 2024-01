Die Westbahnhoffnung steht seit Jahren für einen Ort, an den Bedürftige gehen können, um Gewand oder ein Essen kostenlos zu bekommen. Nun aber wurde diese Woche aus dem Tresor der Helfer ein Geldbetrag von 600 Euro entwendet. Die Fraktionen der Erde, der ÖVP und der Grünen haben sich darauf verständigt, die finanzielle Lücke für die finanziell Schwächsten in der Gesellschaft gemeinsam zu schließen und den Betrag schnell und unbürokratisch zu spenden.



„Die Westbahnhoffnung deckt mit ihrer Arbeit die klaffende soziale Wunde in unserer Stadt nach besten Kräften ab. Wir werden uns gemeinsam weiter für echte Verbesserungen in diesem Bereich einsetzen. Bis die politischen Mehrheiten dafür gefunden sind, ist es unser Anliegen, Schaden von dieser wichtigen Institution abzuwehren.“ Darum hilft man unbürokratisch und ersetzt den gestohlenen Betrag gemeinsam. Die Nachfrage nach den Leistungen der Westbahnhoffnung hat sich in den letzten Jahren vervielfacht.