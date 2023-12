Der Verein Westbahnhoffnung Villach ist vor allem bekannt für seine kostenlose Ausgabe von warmen Mahlzeiten und gratis Lebensmitteln. In der Küche der Westbahnhoffnung sind regelmäßig Ehrenamtliche im Einsatz, um für jene Menschen zu kochen, die hier Unterstützung suchen. Auch Textilien können Menschen in der karitativen Einrichtung am Westbahnhof bekommen, ohne dafür zu bezahlen. „Uns interessieren die Nöte der Menschen. Durch aktive Hilfe treten wir für mehr soziale Gerechtigkeit ein“, sagt Marjan Kac, Obmann der Westbahnhoffnung. „Viele haben kein warmes Essen, keine entsprechende Unterkunft oder können sich keine warme Kleidung leisten. Für all jene ist die Westbahnhoffnung eine wichtige Anlaufstelle.“

Gerade jetzt vor Weihnachten bittet Kac Menschen, denen es gut geht, um Überraschungspakete für die Klientinnen und Klienten der Westbahnhoffnung: „Wir ersuchen um weihnachtlich eingepackte Textilspenden, Haushalts- oder Hygieneartikel, auch Lebensmittel.“ Gebraucht werden Packerln für Frauen, Männer und Kinder. Kac ersucht darum, die Pakete gut zu beschriften, damit sie die richtigen Empfänger erreicht werden. Die Geschenke können in der Westbahnhoffnung während der Öffnungszeiten von Dienstag bis Samstag, von 9.00 bis 14.00 Uhr und bis einschließlich 23. Dezember abgegeben werden.